Az Újpest fanatikusain kívül talán csak a legelhivatottabb hazai futballrajongók emlékeznek arra, hogy a ma már Sevillában védő Marko Dmitrovic anno Újpesten is játszott.



A líla-fehérek mezét 15 alkalommal magára öltő, velük 2014-ben Magyar Kupa győzelmet is ünneplő, ma már 31 éves játékos élete egyik legfontosabb meccsére készülhet csütörtök este az Európa Liga negyeddöntőjének első meccsén. A helyszín az Old Trafford, az ellenfél a Manchester United.

„Szeretem az angol futball dinamikusságát. A bírók sokkal jobban hagynak futballozni, a játékot folyni. Szeretem az kemény stílust” – nyilatkozta a Daily Mailnek.

„Sokat nézek angol bajnoki meccseket. Néhány hónapot Charltonban töltöttem. Mit mondhatnék az OId Traffordról? Az egyik legnagyobb történelemmel rendelkező stadion. Biztos vagyok benne, hogy a hangulat nagyszerű lesz.”

Érdekesség, hogy az elmúlt években Spanyolországban lábát megvető hálóőr még második számú kapusként kezdte a szezont, – talán a téli világbajnokság után Yassine Bounout senkinek nem kell bemutatni, aki a marokkóiakkal parádézott Katarban – de a sevillai edzőváltás után korábbi mestere rendre neki szavaz bizalmat.

Entre todos conseguimos la remontada de hoy! A por el próximo! #WeAreSevilla pic.twitter.com/K5OIMmVS04 — Marko Dmitrovic (@the_mitrovic1) March 12, 2023

„Ha én egy kicsit régimódi vagyok, ő 100%-ig az” – mondta Jose Luis Mendilibarról, majd hozzátette, szívességekről szó sincs kettejük esetében a játékidőt illetően.

„Nem azért mondom, mert itt van most velük, hanem, mert évek óta így látom: ő a legjobb edző, akivel bármikor dolgoztam.”

„Nem jelöl a kezdő tizenegybe csak azért, mert kopasz vagyok, vagy jó srác, vagy bármi ilyesmi pályán kívüli dolog. Lehetsz a fia is, de ha nem teszed, amit akar, nem fogsz játszani, ennyire egyszerű. Rendkívül közvetlen típus.”

Meglehet, ha ma este tizenegyeshez jut a Sevilla, és a szerb kapus a pályán van, ő nézhet farkaszszemet David De Geával.

„Az edzéseink után gyakran maradtam szabadrúgásokat és tizenegyeseket lőni. Volt egy pillanat Mendilibarral amikor az Eibar kihagyott három vagy talán négy büntetőt is sorozatban és azt mondta: neked kell lőnöd a következőt.”

„Senki nem tudott erről, csak én és ő. Amikor megítélték a következő tizenegyest az Atletico Madrid ellen, belőttem. Aztán sajnos a következőt kihagytam. Nagyon rosszul végeztem el, de történnek ilyenek. Ha legközelebb is nekem kell rúgnom, készen állok majd.”





A Manchester United – Sevilla Európa Liga negyeddöntőt 21 órától rendezik csütörtök este, az M4 Sport közvetíti.

Borítókép: Getty Images Europe / Ahmad Mora