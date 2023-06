Ismét megtörtént, ami a hasonló sporteseményeken már oly sokszor. A Sevilla csapatának 300 szimpatizánsa eltévesztette az úticélt és Budapest helyett a román fővárosba, a 600 km-re lévő Bukarestbe utaztak.



Az érintett szurkolóknak megvolt a jegyük a meccsre, viszont a két város közti nagy távolság miatt már nem tudtak odaérni a döntőre.

Sajnálhatják ezt az aprócska adminisztrációs hibát, hiszen egy roppant izgalmas találkozóról maradtak le, melynek végén pont a csapatuk, a Sevilla emelhette magasba a trófeát.

300 of Sevilla fans travelled to Bucharest (Romania) instead of Budapest (Hungary).