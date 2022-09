A Barcelona vezetőedzője, Xavi hosszan méltatta távozó játékosát, Pierre-Emerick Aubameyangot.



A gaboni válogatott játékosa a nyári átigazolási szezon végén írt alá a Premier League-ben szereplő Chelsea-hez, ahol újra együtt dolgozhat azzal a Thomas Tuchhellel, aki a Borussia Dortmundnál már edzője volt.



Aubameyang egy évvel korábban az Arsenaltól érkezett a katalánokhoz, ahol 13 góljával a klub legtöbb gólt szerző játékosa lett. Képességeiről a gránátvörös-kékek edzője, Xavi is elismerően beszélt.



„Aubameyang példa volt a pályán és azon kívül is, nagy változást hozott. A számait nézve, és emberként is egy ékszer volt. Példa volt az egész klub és a játékosok számára" – mondta a Barcelona hivatalos platformján.

Borítókép: Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC a Getty Images