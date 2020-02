A Mirror értesülése szerint Sadio Manét nyáron szerződtetné a katalán együttes.



Sadio Manét a télen már több klubbal is összeboronálta a nemzetközi sajtó, többek között a PSG és a Real Madrid érdeklődéséről lehetett hallani. Most azonban úgy tűnik, a szenegáli támadóért a Barcelona is beszáll a versenybe, amely óriási üzletre készül, ugyanis 225 millió fontot sem sajnálna a Liverpool sztárjáért. A két spanyol gigász közül a Real malmára hajthatja a vizet, hogy a Barcának többet kellene fizetnie a csatárért. Ugyanis a Mirror értesülései alapján van egy megállapodás a két csapat között, miszerint a katalán együttesnek bármelyik liverpooli játékos piaci értékén felül még pluszba 90 millió fontot kell fizetnie 2021 nyaráig.



A Transfermarkt jelenleg 135 millió fontra taksálja a szenegálit, így a bónusszal együtt világrekordot jelentő 225 millió fontot kellene a katalán óriásnak. Jelenleg 222 millió eurós vételárával a PSG brazil sztárja, Neymar a világcsúcstartó.



A megállapodás egyébként akkor jött létre a két fél között, amikor Phillippe Coutinho 145 millió euró ellenében a Barcelonához szerződött 2018 januárjában.



Vajon Mané tovább áll a nyáron? (Kép: Clive Brunskill/Getty Images)

Mint ismert, a La Liga engedélyezte a Barcának, hogy Ousmane Dembélé sérülése miatt új játékost szerződtessen az átigazolási piac zárásának lejárta után, így megvásárolta Martin Braithwaite játékjogát a Leganéstől. Ugyanakkor Suárez életkora és Dembélé állandó sérülései miatt a spanyol együttes nyáron fontolóra veheti, hogy újabb támadót igazoljon, annak ellenére, hogy az előző évben érkezett a támadósorba a világbajnok francia labdarúgó, Antoine Griezmann.



A Real Madridnak azonban még több oka lehet egy világszínvonalú csatár szerződtetésére, ugyanis az együttes támadóinak még mindig nem sikerült betölteniük azt az űrt, amelyet Cristiano Ronaldo távozása okozott.



A 27 éves Mané a Liverpool egyik kulcsembere, minden sorozatot figyelembe véve 17 gólt lőtt és 11 aszisztot osztott ki a társainak eddig ebben a szezonban. A Transfermarkt jelenleg 135 millió fontra taksálja a piaci értékét. Nincs tehát különösebb oka elhagyni a BL-címvédőt az év legjobb afrikai labdarúgójának megválasztott játékosnak, ugyanakkor a Real és a Barca érdeklődése mindig csábító egy futballista számára.



Vajon megtudja tartani a Liverpool az egyik legnagyobb értékét?



Forrás: sportbible



Borítókép: Visionhaus/ Getty Images