Ilias Chair tagja volt a katari világbajnokságon remeklő marokkói válogatottnak, viszont most egy négy évvel ezelőtti bűntény elkövetésért kell börtönbe vonulnia.



Chairt egy év börtönre ítélték jogerősen, amiért a franciaországi Bazeillesben egy szóváltást követően egy kővel betörte egy kamionsofőr fejét. A férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba, és habár túlélte, a beszámolók szerint azóta sem tudott teljesen felépülni belőle.

Az attrocitás egy kajaktúra előtt alakult ki, amikor a társaságot szállító buszra próbáltak felszállni a nyaralók, köztük Chair és a kamionsofőr is.

A Daily Mail szerint a szóváltás lezárásaként a QPR játékosa felkapott egy követ, és beverte a férfi koponyáját, amely két centiméter hosszan be is tört.

Az eset kapcsán most hoztak döntést, Chair-nek egy évre börtönbe kell vonulnia.

QPR's Ilias Chair has been sent to prison after being found guilty of breaking a truck driver's skull with a rock. He's been sentenced to a year with a further 12 months suspended. The 26-year-old has also been ordered to pay the victim £13,400 in compensation for his



The 26-year-old has also been ordered to pay the victim £13,400 in compensation for his… pic.twitter.com/oIH9LzevBq