Az 59 éves Paul James az 1986-os mexikói vébén Kanada színeit képviselhette, azóta azonban elszegényedett és drogfüggőségének hála utcára került.

A Marca cikke alapján a férfi 13 éve munkanélküli és hat éve él az utcán.

A volt játékos sokáig Toronto utcáin koldult, ám az 1998-as drogbotrányának utózöngéi miatt Londonba költözött, azóta pedig az ottani utcákat járja.

„A labdarúgó karrierem volt a mindenem. Egy napot sem szabadott volna kihagynom… Ha holnap öngyilkos lennék, teljesen érthető lenne. De nem leszek!”



„Független akarok lenni másoktól, ismét a saját ruháimat, cipőmet hordani, nem pedig ezeket a használt cuccokat.” – mondta el James Sharpe-nak.

Paul James played at a World Cup, is an Olympian, and went to the same school as Gareth Bale. Now, he's on the streets of London.



I've spent a lot of time with him over the past few months. This is his story.https://t.co/RzDGt5Yfai pic.twitter.com/LXLAxFvSQr