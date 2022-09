A korábbi világsztár, Marco van Basten úgy gondolja, hogy a Liverpool játékosa, Virgil van Dijk nem tesz meg mindent a válogatottért.



A 31 éves Virgil van Dijk a világ egyik legjobb középhátvédje volt a térdsérülése előtt. A holland időről időre még ezt követően is nagyon magas szinten játszott, ám az idei szezon rajtját követően bevallotta, az év eleji formája nem volt elég jó.

Az egykori holland válogatott labdarúgó, Marco van Basten szerint honfitársának a válogatottban is többet kellene nyújtania.



„Van Dijk valójában a legjobb, de a kezdeményezőkészség terén a legkevesebbet teszi” – mondta a Ziggo Sportnak.



„Valójában nagyon furcsa, hogy egy ilyen jó játékos keveset tesz a holland válogatottért” – tette hozzá, majd a nemzeti csapat másik játékosára, Jurrien Timberre is kitért.

„Timber nagyon jó a játék felépítésében. Az Ajax és a holland válogatott is neki köszönhetően kezdett igazán jól játszani. Valójában neki köszönhetjük, hogy ilyen könnyedén játszunk a hátsó vonalból. Tényleg egy top játékos” – mondta.

Borítókép: James Williamson – AMA/Getty Images