Nemrég a BMW kihozta a legújabb, teljesen elektromos SUV-ját, ami BMW XM-et.



A Real Madrid hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a márkával, ezért a Valdebebasban rögtönzött tréningpályán a királyiak pár játékosának volt lehetősége kipróbálni a németek 653 lőerős gépszörnyét.

Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Lucas Vazquez, Antonio Rüdiger és Fede Valverde is meghajthatta az új gépeket, amelyeket bizonyára hamarosan szponzorautónak is választhatnak majd.

Ahogyan a videóból is kiderül, a játékosok különböző módon vetették bele magukat az élvezetekbe. Míg páran, köztük Rüdiger is, teljesen átadva magukat az élménynek, ordítottak és lelkesedtek, addig voltak olyanok is, akik szolidabban kezelték a szituációt.

