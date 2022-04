Úgy tűnik nem nyugodhat meg a három európai topklub, a Barcelona, a Real Madrid és a Juventus.

Egy évvel ezelőtt nagy port kavart, amikor jónéhány klub bejelentette az Európai Szuperliga létrehozását. A kezdeti lelkesedés azonban nem tartott sokáig, a liga gyakorlatilag a bejelentéstől számított 48 órán belül összeomlott és életképtelenné vált. A Szuperligát támogató csapatok közül mindössze három klub maradt bent formálisan, a Barcelona, a Real Madrid és a Juventus. A résztvevőket az UEFA komoly szankciókkal fenyegette. A súlyos pénzbírságon túl, azt is kilátásba helyezte, hogy az említett klubokat az összes európai versenysorozatból kitiltja.

A madridi bíróság azonban eltiltotta az UEFA-t, ami lehetetlenné tette, hogy az európai labdarúgást irányító testület fellépjen az érintett klubokkal szemben. A forgatókönyv most azonban megváltozott, mivel az UEFA megnyert egy fellebbezést, amely miatt visszavonták a tiltást. Ez azt jelenti, hogy a három európai óriás most már számíthat az UEFA versenysorozataiból való eltiltásra.



Major development in Super League case. A new judge in the Madrid court has lifted the injunction imposed on UEFA by her predecessor, meaning UEFA if it still wants to can punish Real, Barca and Juve for attempting to in UEFA president’s words “destroy history”

— tariq panja (@tariqpanja) April 21, 2022