Pozitív lett a koronavírus-tesztje Sean Paytonnak, a New Orleans Saints vezetőedzőjének, aki az első fertőzött a profi amerikaifutball-ligában (NFL).

Az 56 éves tréner elmondta, múlt vasárnap nem érezte jól magát, másnap végezték el rajta vizsgálatot, amelynek csütörtökön lett meg az eredménye. A csapatával 2010-ben Super Bowl-győztes, 2006-ban az Év edzőjének választott Payton hangsúlyozta, kissé fáradt, ugyanakkor láztalan és nem is köhög. A vezetőedző várhatóan még négy napig lesz házi karanténban.



Louisiana államban eddig 347 fertőzött esetet regisztráltak, nyolcan hunytak el.



Az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Philadelphia 76ersnél három-, a Los Angeles Lakersnél pedig két pozitív esetet jelentettek, neveket nem közöltek, míg a Boston Celticsnél Marcus Smart fertőződött meg.



Az új-zélandi rögbiválogatott szövetségi kapitány, Ian Foster kéthetes házi karanténba vonult, miután hazatért Európából.

Marc-Andre Fleury, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Vegas Golden Knights Stanley Kupa-győztes kapusa 100 ezer, míg a klub tulajdonosa, Bill Foley 500 ezer dollárt ajánlott fel azoknak a dolgozónak, akik a járvány miatt jelenleg nem tudják ellátni feladatukat.



David Tepper, az NFL-es Carolina Panthers tulajdonosa egymillió dollárt ajánlott fel a járvány elleni küzdelemre annak az alapítványnak, amely négy nap alatt 7,8 millió dollárt gyűjtött erre a célra.

Több jelentősebb brazil futballklub, mint például a Sao Paulo, a Bahia és az Athletico Paranaense, felajánlotta stadionját és edzőközpontját a hatóságok számára.



Az NHL-ben elhalasztották a ligához jövőre csatlakozó új, seattle-i klub nevének és emblémájának bemutatóját. A bajnokság 32. együttesének ügyvezetője és elnöke, Tod Leiweke közleményben tudatta, hogy a koronavírus-járvány miatt kényszerültek a halasztásra. Mint írta: a jelenleginél kedvezőbb időben tartják majd meg az ünnepélyes bejelentést.



Emellett az elnök azt is jelezte, hogy felfüggesztették a bérletek értékesítését. A már lefoglalt helyek kifizetésére pedig haladékot ad. A név, a címer és a csapatszínek leleplezésére valamikor áprilisban került volna sor az eredeti elképzelések szerint. A klub a 2021/22-es szezontól kapcsolódik majd be az NHL küzdelmeibe, melyhez legutóbb, 2017-ben a Vegas Golden Knights csatlakozott.



A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) #WorldCupAtHome elnevezéssel a koronavírus-járvány miatt új kampányba kezd, amelynek keretében a világbajnokságok történetének legemlékezetesebb mérkőzéseit tűzi műsorára különböző platformokon.



A FIFA honlapján a szurkolók dönthetnek arról, hogy melyik összecsapást éljék majd újra otthonunkban: a kampány szombaton indul, kezdésképpen a 2014-es brazíliai világbajnokság lesz terítéken, a drukkerek a spanyol-holland (1-5) csoportmérkőzés, a Brazília-Kolumbia (2-1) negyeddöntő, illetve a Németország-Argentína (1-0) finálé közül választhatnak.



A közvetítések során - amelyeket a FIFA oldalán, YouTube-csatornáján, illetve Kína számára a Weibo oldalán lehet majd követni - a mérkőzések mellett interjúkkal és érdekességekkel színesítik a programot, a szurkolók pedig élő chat-beszélgetésekben oszthatják meg emlékeiket.



Borítókép: Jonathan Bachman/Getty Images