A koronavírusos esetek számának emelkedése miatt a Japán Labdarúgó Szövetség visszalépett a decemberi hétcsapatos klubvilágbajnokság megrendezésétől.

A Kyodo japán hírügynökség már szerdán arról számolt be, hogy az illetékesek a világjárvány következtében hozott intézkedések miatt fontolgatták a visszalépést, és nemcsak a növekvő esetszám, hanem gazdasági okok is állnak a háttérben, az óvintézkedések miatt ugyanis csak korlátozottan engedhetnének be nézőket a mérkőzésekre.



Erről tárgyalásba is kezdtek a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséggel (FIFA), amely csütörtökön jelentette be, hogy a japán szövetség valóban visszalépett a rendezéstől.



A FIFA tavaly év végén döntött arról, hogy idén még a régi rendszer szerint, hét csapattal, Japánban bonyolítják le a klub-vb-t. Az eredeti tervek szerint 2021-től már 24 együttes részvételével rendezték volna a tornát Kínában, de a világjárvány - és az Európa-bajnokság, valamint a Copa America idén nyárra halasztása - közbeszólt.



Japán idén olimpiának és paralimpiának is otthont adott, mindkét esemény zárt kapus volt.

Borítókép: fifa.com