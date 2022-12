Gianni Infantino, a FIFA elnöke a katari világbajnokság döntője előtti sajtótájékoztatóján érintette a klubvilágbajnokság témáját, ami a tervek szerint szintet lép az eddig megszokott hét csapatos viadalhoz képest.

„Néhány éve megszületett a megállapodás, hogy 2021-ben egy új klubvilágbajnokságot rendezünk, 24 csapattal. Ez akkor a Covid miatt elmaradt, 2025-re viszont tervben van a megrendezése, 32 csapat részvételével.”



„Természetesen ennek a részleteiről még meg kell egyezni, de azt már mondhatom, hogy 32 csapatos lesz és olyan érzést kelt majd, mint egy világbajnokság.”

A FIFA célja ezzel az, hogy házi sorozatával felvegye a versenyt a Bajnokok Ligájával, ami ugye az UEFA égisze alá tartozik.

New men’s World Cup will start in 3 years, FIFA announces.



Gianni Infantino: “The new men’s Club World Cup will take place in 2025 and will feature 32 teams”.



“32-team tournament will go ahead, making it like a World Cup”, Infantino added via @sr_collings. pic.twitter.com/YQZM38aNoT