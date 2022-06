A brazil válogatott szövetségi kapitánya Neymar fiatalkori verzióját véli felfedezni Viniciusban.



Vinicius ma a világ legértékesebb brazil labdarúgója. A spanyol bajnok és a Bajnokok Ligája győztes a játékos fontos hatást gyakorol hazája válogatottjára is. Ez a tény még inkább fontos a világbajnokság évében. Tite, a brazil válogatott edzője nagy becsben tartja, és amikor csak teheti, ezt ki is mutatja.



„Amikor edzésen voltunk, azt mondtam Vininek, hogy „Te vagy a 2014-es Neymar ”, mert a Barcelonában és a válogatottban akkoriban Neymar volt a szélen , ma viszont középen van” – mondta Tite a Sexta Estrela podcaston.



„Azt mondják, Neymar többet fog hibázni, ha ott játszik. De a posztja az, ami miatt több hibát követ el, mert minden, amit kreatív értelemben tesz ott, meghatározó lesz."



Tite a közelmúltban azt is bevallotta a MARCA-nak, hogy tanácsot kért a Real Madrid edzőjétől, Carlo Ancelottitól, mit tegyen annak érdekében, hogy Vinicius úgy játsszon a brazíl válogatottban, mint a Real Madridban.



„A Real Madridnál két évbe telt míg érett lett, de a válogatottban sokkal gyorsabb” – mondta a tréner.



„Ez természetesebb, mintha levette volna a válláról a súly egy részét.”



„Tanácsot kértem Ancelottitól, hogy mit tehetnénk, milyen taktikai funkciókat hajtottak végre a Real Madridnál, hogy segítsék, hogy úgy játsszon a válogatotnál, mint a Real Madridnál.



„Egytől egyig olyan támadó helyzetekről beszéltünk, amelyek kreatív szabadságot adnak neki. Ez egy gyönyörű és átlátható dolog két edzőtől, akik a legjobbat akarják kihozni belőle” – fejtette ki.

Borítókép: Buda Mendes/Getty Images