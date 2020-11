Vadonatúj kerettel, de elutazik Ausztriába a norvég labdarúgó-válogatott, amelynek szerdán Bécsben kell pályára lépnie a Nemzetek Ligájában. Meghívót kapott Tokmac Nguen is.

Az északi csapat szombaton éppen a repülőtérre tartott, hogy elinduljon a Románia elleni vasárnapi összecsapásra, amikor a helyi egészségügyi hatóságok megállították a küldöttséget, és nem engedték, hogy távozzon az országból. A teljes keretet tíz nap karanténra kötelezték, mivel a védő Omar Elabdellaoui koronavírustesztje korábban pozitív lett, így a románok elleni NL-találkozó végül elmaradt.



A Norvég Labdarúgó Szövetség közleménye szerint az együttes tagjai hazatértek, de hétfőn (ma) kihirdetnek egy új keretet, amelyet Leif Gunnar Smerud, az U21-es válogatott szövetségi edzője irányít majd az osztrák fővárosban.



A Bajnokok Ligájában szereplő Ferencváros nem sokkal később a honlapján bejelentette, hogy egyik legjobb támadója, az OTP Bank Liga góllövőlistáján hat találattal második Tokmac Nguen is meghívót kapott. A kenyai születésű, ám norvég állampolgárságú játékos korábban az északiak U18-as és az U19-es válogatottjában is pályára lépett, a felnőttek között azonban még nem szerepelt.



A másodosztályt jelentő B divízió 2. csoportjában szereplő norvégok még a négyes első helyét is megszerezhetik Ausztriában, ehhez legalább 2-1-re kellene nyerniük - az 1-0 idegenben szerzett gólok miatt kevés lenne - a kvartettet vezető osztrákok vendégeként.

Borítókép: David Fitzgerald/Sportsfile via Getty Images