Hatalmas meglepetésre Japán egy mesébe illő fordítással legyőzte Németországot, ezzel pedig a vb egyik legnagyobb meglepetését okozták.

A mindent eldöntő gólt Takuma Asano szerezte, akinek igencsak kacifántos a karrierje.

A legtöbbünk számára a neve nem mondott sokat a vb előtt, a szemfülesebb ágyúsok azonban emlékezhetnek rá, hiszen 2016-ban Wenger az Arsenalba vitte őt.

Kisebb kölcsön-kitérőkkel egészen 2019-ig volt az angolok játékosa, ám a felnőtt csapatban nem kapott szerepet. Ennek először a munkavállalási engedély hiánya volt, később pedig a kölcsöncsapatoknál nyújtott teljesítménye.

Londonból Szerbiába, a Partizan Belgrádhoz szerződött, ahol újra magára talált. Nyáron a Bochum csapatához igazolt, ami egy kis iróniát is rejt magában, mivel pont a németek elleni góljával tett szert világhírre a vb-n.

Az Arsenal ezt látva talán úgy gondolja, adhattak volna esélyt a fiatal japánnak. Ne feledjük azonban, hogy a 15 másodperces hírnév még kevés ennek a megítéléséhez.

Former Arsenal winger, Takuma Asano has scored for Japan against Germany!!!



Arsène Wenger has done it again pic.twitter.com/H2yJ6muKY2