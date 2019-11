Bejelentette visszavonulását David Villa, a japán Vissel Kobe csapatának játékosa.

Villa pályafutása alatt szerepelt a Sporting Gijónban, a Real Zaragozában, a Valenciában, az FC Barcelonában, az Atlético Madridban, a New York Cityben és a Melbourne Cityben, mielőtt Japánba igazolt.

„Tizenkilenc év után úgy döntöttem, befejezem a profi labdarúgást. Minden klubnak, edzőnek és csapattársnak hálás vagyok, hogy lehetővé tették számomra álmaim megvalósítását. Természetesen a családtagjaimnak is köszönettel tartozom, hiszen ők mindig mellettem álltak a nehéz pillanatokban.” – olvasható David Villa Instagram bejegyzézésben.

A spanyol futballista sajtótájékoztatón jelentette be döntését. Az eseményen jelen volt honfitársa, Andrés Iniesta is, aki ugyancsak a Vissel Kobéban szerepel.



A bejelentés pillanatai:

Pálya futása során öt kontinensen is betalált tétmérkőzésen. Klubcsapataiban 752 mérkőzésen 376-szor volt eredményes. Klubszinten szinte mindent megnyert, amit lehetett. A Barcával két, az Atléticóval egy spanyol bajnoki címet szerzett, míg a Király-kupában a Zaragozával, a Valenciával és a katalánokkal is aranyérmes lett. Ezen kívül a gránátvörös-kékekkel megnyerte a BL-t, az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is.

A spanyol válogatottal 2010-ben világbajnokságot, 2008-ban Európa-bajnoki címét ünnepelhetett, ráadásul utóbbin ő lett a torna gólkirálya. A „La Roja” mezében 98 fellépésen 59-szer volt eredményes, ezzel a nemzeti együttes mindenidők legjobb góllövője.

David Villa hozzátette, célja, hogy megnyerje a Császár Kupáját japán csapatával január 1-jén, majd utána szögre akasztja a stoplist.

