Hétfőn került sor a Magyar Aranylabda-díj 2020-as kiadásának eredményhirdetésére. A díjat 1998-ban hívta életre a Foci Magazin, az 1999-ben megalapított nb1.hu jogelődje. A szavazáson a magyar labdarúgással kiemelten foglalkozó szakírók és szerkesztőségek voksoltak, immáron 23. alkalommal. Szoboszlai Dominik két kategóriában is nyerni tudott. Nemcsak a Magyar Aranylabda-díjat zsebelte be, ő lett a legjobb magyar utánpótláskorú játékos is. A díjátadó keretein belül telefonon sikerült utolérni a fiatal játékos menedzserét, Esterházy Mátyást.



Az egyik legfontosabb kérdés talán az volt, hogy milyen állapotban van a fiatal játékos. Szerencsére Esterházy megnyugtató választ adott.



„Már sokkal jobban van és úgy tűnik a rehabilitáció legnehezebb részét már maga mögött hagyta. Egyelőre még nem edzett a csapattal, de reméljük, hogy heteken belül sikerül visszanyernie a formáját.”



A menedzser kiemelte, nem szeretne jóslásokba bocsátkozni, de úgy gondolja, hogy Szoboszlai a magyar válogatott következő mérkőzésein már pályára léphet. Az előző évet összegezve elmondta, a BL csoportkörébe való bejutás és az Izland elleni siker is nagy lendületet adott Dominiknek.

Esterházy ugyanakkor elmondta a következő évekre nem tűztek ki konkrét célt, apró lépésenként próbálnak haladni.

„Az elit futballnak az a lényege, hogy a csapatba kerülésért folytatott harc fejlődésre sarkallja a játékosokat. Dominiket is a fejlődés iránti vágy hajtja. Reméljük, hogy hamarosan rendbe jön a lába és hosszú távon újra nagy sikereket fog hozni, de egyelőre csak apróságokban gondolkodunk.”



A játékos klubváltásáról elmondta, a két ünnep között mindent sikerült elintézniük, így Szoboszlai nyugodt körülmények közé érkezett.



„Decemberben volt időnk kiválasztani a lakását, amit a két ünnep között be is tudtunk rendezni, ezért úgy érkezett meg Lipcsébe, hogy mindene adott volt ahhoz, hogy normálisan tudjon élni és ne kelljen szállodába laknia. Minden adott ahhoz, hogy jól tudja érezni magát” - zárta szavait.

Borítókép: Josef Bollwein/SEPA.Media /Getty Images