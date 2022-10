Franck Ribéry szerint az arcán található hegek erőt és extra motivációt adtak neki a pályafutása szerint.



A 39 éves játékos október 21-én jelentette be, hogy végleg szögre akasztja a stoplist. A játékos számos emlékezetes pillanattal hívta fel magára a figyelmet pályafutása során, sokan azonban az arcán található hegről azonosították be őt.



Ribéry mindössze kétéves volt, amikor autóbalesetet szenvedett és mivel nem volt bekötve a biztonsági öve, arca a szélvédőnek csapódott. Ezt követően több, mint 100 öltéssel varrták össze a sebét.



A francia sosem szégyellte ezt a vonását, és többször is őszintén beszélt a vele történtekről. Elmesélte, hogy gyermekkorában sokan megbámulták a hege miatt, de azt is elárulta, hogy tudta a negatív hangokat a javára fordítani.



„Az emberek azt mondták, nézd a fejét, nézd milyen az arca. Mi ez a heg? Olyan csúnya. Bárhová mentem, az emberek engem néztek” – mondta a Bayern München egykori játékosa a Canal+ Sportnak.



„És nem azért beszéltek rólam, mert jó ember voltam, vagy mert Franck a nevem, vagy jó focista voltam, hanem a sebhelyem miatt. Ők adták nekem a karaktert és ezt az erőt. Mert amikor gyerekként van egy ilyen sebhelyed, akkor nem könnyű. Ahogy az emberek látnak téged, a megjegyzések. A családom sokat szenvedett emiatt.



„Az emberek, akik rólad beszélnek, más gyerekek szülei, és ez nagyon kegyetlen. Soha nem mentem a sarokba és sírtam, annak ellenére, hogy szenvedtem."



„A probléma az volt, hogy hátul ültem, és becsapódáskor előre repültem. De bizonyos módon ez a baleset segített nekem. Gyerekként ez motivált. Isten adta nekem ezt a különbséget. A hegek a részemmé váltak, és az embereknek egyszerűen olyannak kell fogadniuk, amilyen vagyok” – tette hozzá.

Borítókép: Alessandro Sabattini/Getty Images