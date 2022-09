A rajongók imádják azt a videót, ami az FC Sheriff elleni meccs előtt készült Ronaldóról.



A videót egy szurkoló rögzítette, aki a United csapatbusza előtt várakozott Moldova fővárosában, Chisinauban. Ronaldo és csapattársai kisétáltak a szállodából, és épp felszálltak volna a járműre, hogy elinduljanak az FC Sheriff elleni Európa-liga mérkőzésre.

Ahogy Ronaldo feltűnt, egy fiatal szurkoló jelent meg és az ötszörös Aranylabdás felé futott. A portugál megölelte a fiatal fiút, és toll után kérdezősködött, hogy aláírhassa a kisfiú mezét. Amikor nem kapott, kézen fogta a gyermeket és a buszhoz kísérte, ahol dedikálta a mezét, majd egy újabb öleléssel búcsúzott fiatal rajongójától.

Cristiano Ronaldo hugs a little boy and takes him into the Manchester United team bus to meet the other players.



