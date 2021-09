FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Luxemburg–Azerbajdzsán, Luxembourg

20.45: Portugália–Írország, Algarve (Tv: Sport1)

D-CSOPORT

16.00: Kazahsztán–Ukrajna, Asztana (Tv: Sport1)

20.45: Franciaország–Bosznia-Hercegovina, Strasbourg (Tv: Sport2)

F-CSOPORT

20.45: Feröer–Izrael, Tórshavn

20.45: Moldova–Ausztria, Chisinau

20.45: Dánia–Skócia, Koppenhága

G-CSOPORT

20.45: Törökország–Montenegró, Isztambul

20.45: Lettország–Gibraltár, Riga

20.45: Norvégia–Hollandia, Oslo

H-CSOPORT

20.45: Oroszország–Horvátország, Moszkva

20.45: Szlovénia–Szlovákia, Ljubljana

20.45: Málta–Ciprus, Ta'Qali

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK

MÁSODIK SZAKASZ, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

15.00: Közép-afrikai Köztársaság–Zöld-foki szigetek

I-CSOPORT

18.00: Bissau-Guinea–Guinea

H-CSOPORT

18.00: Szenegál–Togo

F-CSOPORT

21.00: Líbia–Gabon

E-CSOPORT

21.00: Mali–Ruanda

NB III

5. FORDULÓ

KELETI CSOPORT

16.00: Békéscsaba II–Tállya

16.00: BKV Előre–Putnok VSE

16.00: Debreceni EAC–Jászberényi FC

16.00: Eger SE–Törökszentmiklós

16.00: Füzesgyarmat–Debreceni VSC II

16.00: Kisvárda II–Hidasnémeti

16.00: Tiszafüred–Újpest FC II

16.00: Tiszaújváros–Diósgyőri VTK II

16.30: Hajdúszoboszló–Salgótarjáni BTC

17.30: Kazincbarcika–Sényő

KÖZÉP-CSOPORT

16.00: Balassagyarmat–MTK Budapest II

16.00: Dunaújváros PASE–Ceglédi VSE

16.00: ESMTK–Szekszárdi UFC

16.00: FC Dabas–Mohács

16.00: Ferencvárosi TC II–Hódmezővásárhely

16.00: Gerjen–Rákosmenti KSK

16.00: Bp. Honvéd-MFA II–Kozármisleny

16.00: Makó FC–Iváncsa

16.00: Monor–Paks II

16.00: Vác FC–Dabas-Gyón

NYUGATI CSOPORT

16.00: Andráshida–Pápai Perutz FC

16.00: Balatonfüred–Tatabányai SC

16.00: BVSC-Zugló–Győri ETO II

16.00: Érdi VSE–Mosonmagyaróvári TE

16.00: Komárom VSE–Puskás Akadémia II

16.00: Mol Fehérvár FC II–Gyirmót FC Győr II

16.00: FC Nagykanizsa–Kelen SC

16.00: VLS Veszprém–Gárdony

18.00: Bicske–Zalaegerszeg II

19.00: Kaposvári Rákóczi–SC Sopron

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Finnország–Wales (Tv: Sport1)

20.45: Svájc–Görögország

20.45: Katar–Szerbia, Debrecen

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

17. szakasz, Unquera–Lagos de Covadonga, 185.8 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

LOVASSPORT

Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Kincsem Park

17.30: megnyitóünnepség

PARASPORT

Paralimpia, Tokió

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, negyeddöntő, Belgrád

Szerbia–Franciaország

Olaszország/Belgium–Oroszország/Fehéroroszország

TENISZ

16.50: US Open, New York (Tv: Eurosport2)

17.30: US Open, New York (Tv: Eurosport1)

