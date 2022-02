A magyar válogatott játékosokat foglalkoztató együttesek közül a Szalai Ádámot a soraiban tudó FC Basel az Olympique Marseille-jel, Holender Filip csapata, a Partizan Beograd pedig a Feyenoorddal találkozik a labdarúgó Konferencia-liga nyolcaddöntőjében.

A pénteki nyoni sorsoláson az is eldőlt, hogy Szalai svájci alakulata idegenben, Holender szerb együttese pedig otthon kezdi a párharcot.

A végső győzelemre is esélyesnek tartott csapatok közül az angol Leicester City a francia Rennes-t, az olasz AS Roma pedig a holland Vitesse-t kapta ellenfélnek a legjobb 16 között.

A nyolcaddöntő első mérkőzéseit március 10-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik, a fináléra Tiranában kerül sor május 25-én.





The UEFA Europa League and the UEFA conference league draws in full#UEL #UECL pic.twitter.com/MiMF8q6wqJ — EverythingFootball97 (@EFootball97) February 25, 2022



A nyolcaddöntő párosítása:



Olympique Marseille (francia)-FC Basel (svájci)

Leicester City (angol)-Rennes (francia)

PAOK (görög)-Gent (belga)

Vitesse (holland)-AS Roma (olasz)

PSV Eindhoven (holland)-FC Köbenhavn (dán)

Slavia Praha (cseh)-LASK Linz (osztrák)

Bodö/Glimt (norvég)-AZ Alkmaar (holland)

Partizan Beograd (szerb)-Feyenoord (holland)

Borítókép: Facebook.com/ Fc Basel