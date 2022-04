Iga Swiatek személyében új világelsője van a női tenisznek, amelynek világranglistáján három magyar is a legjobb százban szerepel.

A Sunshine Double-t teljesítő - azaz az Indian Wells-i és a miami ezres versenyt is megnyerő - 20 éves Swiatek az első lengyel teniszező, aki élre került a WTA-rangsorban. Remek eredményei mellett ehhez arra is szükség volt, hogy az eddigi éllovas ausztrál Ashleigh Barty bejelentse visszavonulását.



A legjobb tizenötben a harmadik spanyol Paula Badosa mellett három amerikai játékos, Danielle Collins, Jessica Pegula és Cori Gauff is karriercsúcsot jelentő helyen áll.

Ugyanez igaz két magyar játékosra is: a héten Charlestonban szereplő Bondár Anna három helyet javítva a 73., Udvardy Panna egyet rontva a 84., míg a 97. helyre előrelépő Gálfi Dalma pályafutása során először került be a legjobb százba.

A korábbi világelső, négyszeres Grand Slam-bajnok japán Oszaka Naomi miami döntőjével 42 helyet javított, és feljött a 35. helyre.

Női tenisz-világranglista (zárójelben az előző helyezés):



1. ( 2.) Iga Swiatek (lengyel) 6711 pont

2. ( 4.) Barbora Krejcikova (cseh) 4975

3. ( 6.) Paula Badosa (spanyol) 4970

4. ( 3.) Maria Szakkari (görög) 4705

5. ( 5.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 4657

6. ( 7.) Anett Kontaveit (észt) 4511

7. ( 8.) Karolina Pliskova (cseh) 4197

8. (11.) Danielle Collins (amerikai) 3151

9. ( 9.) Garbine Muguruza (spanyol) 3070

10. (10.) Onsz Dzsabúr (tunéziai) 2975

11. (12.) Jelena Ostapenko (lett) 2805

12. (13.) Emma Raducanu (brit) 2706

13. (21.) Jessica Pegula (amerikai) 2485

14. (14.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2473

15. (17.) Cori Gauff (amerikai) 2345

...73. ( 76.) Bondár Anna 884

...84. ( 83.) Udvardy Panna 797

...97. (107.) Gálfi Dalma 681

