Szombaton az indonéz bajnokságban a Kanjuruhan stadionban mérkőzött meg az Arema és a Persebaya Surabaya csapata.

A problémák akkor kezdődtek, amikor a vesztes csapat közel 3000 szurkolója berontott a pályára és megtámadta a játékosokat. A heves ütközeteket a helyi rendőri erők könnygáz bevetésével próbálták feloszlatni.

A kelet-jávai rendőrfőnök elmondta, 24 ember már a stadionban életét vesztette, míg a többiek a kórházban hunytak el. Kiderült, hogy áldozatok közt van egy ötéves fiú is.

Elmondták, a sérültek nagy része a harc elől menekülő tömegből került ki, itt az oxigénhiány és a tülekedés több ember fulladását okozta.

Az esetet az indonéz elnök sem hagyta szó nélkül, amellett, hogy mély részvétét fejezte ki a történtek miatt, elmondta, alapos vizsgálatot indítanak, hogy felderítsék a részleteket.

A könnygáz használatáért több nemzetközi szervezet is bírálta a rendőrséget, ugyanis az zárt térben nem használható, emellett pedig a FIFA is tiltja a stadionban az ilyen jellegű oszlatófegyverek bevetését.

Nyilatkozott a biztonsági ügyekért felelős koordinációs miniszter is, aki rávilágított, hogy több szabálytalanság is történhetett aznap este. A mérkőzésre 42 ezer jegyet adtak el, holott a stadion csak 38 ezer férőhelyes.

Az incidenst követően a liga felfüggesztette a bajnokságot és vizsgálatot indított.

#Breaking: Just in - At least 108 people confirmed dead after a football match between Arema and Persebaya in #Indonesia, after they were cornered by riot police after a clash, and got tear gassed, with no other place to run or hide and dying of oxygen shortages duo to the gas. pic.twitter.com/S9mEPJVpUg