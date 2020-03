Dusan Tadics, az Ajax labdarúgója teljesen elvesztette a fejét, és neki esett a csapattársának, Sergino Destnek a Heerenveen elleni találkozón.



A szerb támadó idegállapotban rohant az amerikai játékos felé, akinek alaposan leordította a fejét a hibája miatt.

Let's just say tensions are running high with Ajax still looking for an opener! Dusan Tadic is FURIOUS! 0-0 at half time pic.twitter.com/TmliifuSEZ

A gólnélküli első játékrész végén már egy fokkal barátságosabb beszélgetést folytatott a duó az öltözőbe menet.

Dest frustrates me a lot too during games and I can understand that Tadic got frustrated and that it's his duty to let Dest know. But the way he did it was the only part I got annoyed with. This looks better.



Just an incident. Moving on again. pic.twitter.com/U8EEst6FEQ