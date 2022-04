Mario Götze őszintén vallott arról, mekkora hatással volt rá Jürgen Klopp és arról is bánja-e, hogy annak idején nemet mondott a Liverpoolra.



A korábbi német válogatott játékos jelenleg a PSV-t erősíti. Az egykor Pep Guardiola és Jürgen Klopp irrányítása alatt futballozó játékosnak 2016-ban lehetősége lett volna a Liverpoolba szerződni, ám nem élt vele.



Götze korábban a Borussia Dortmundban játszott, ahol Jürgen Klopp volt az edző. A német 2013-ban elhagyta a klubot és a Bayern Münchenbe igazolt, ám három évvel később úgy döntött visszatér Dortmundba. Nem sokkal később, minthogy Klopp elfogadta a Liverpool ajánlatát. Az angol edző 2016 nyarán megkereste egykori tanítványát, ám Götze nemet mondott neki. A PSV labdarúgója ma azonban már másként látja az akkori helyzetet.



„Még mindig tartjuk a kapcsolatot, és akkoriban beszéltünk arról, hogy Liverpoolba szerződök” – árulta el Götze.



„De nem voltam olyan lelkiállapotban, hogy megfontolhattam volna, ezért nem történt meg."



„Hogy megbántam-e? Mindig nehéz visszatekinteni, de ha engem kérdezel, most azt mondom, igen csatlakoznom kellett volna a Liverpoolhoz. Csak rosszul döntöttem, de nem bántam meg” – fejtette ki, majd Klopp a karrierjében betöltött szerepére is kitért.



„Valószínűleg Klopp volt a legnagyobb hatással a karrieremre. Nagyon igényes tud lenni, lehet a barátod, de egyben nagyon kemény is. Nagyszerű teljesítményekre késztet. Ez történt velem akkor, és ez történik most a Liverpoollal is.”



„Ő nem csak a játékosok menedzsere, hanem mindenki a klubnál, és egytől egyig lehet barát és főnök is. El tudom képzelni, hogy újra vele dolgozzak? El tudom képzelni, igen, majd meglátjuk.”



„Az biztos, hogy jó edző. Ő és Pep Guardiola voltak a legfontosabb edzők és karakterek a pályafutásomban."



Forrás: dailymail.co.uk



Borítókép: Photo Prestige/Soccrates/Getty Images