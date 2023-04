A futballpályán korábban legendává váló Wayne Rooney ezúttal a ringben próbálná ki magát.



Wayne Rooney remek karriert futott be az Everton, a Manchester United és az angol válogatott színeiben. Az egykori sportoló azonban nemcsak a labdarúgás, hanem a boksz nagy rajongója is, így szívesen kipróbálná magát utóbbiban is.



Azért, hogy ezt az álmát megvalósítsa már többször is felkereste Eddie Hearnt. Mivel az egykori labdarúgó mindig italozás közben vetette fel ötletét, a promóter nem vette túl komolyan, ám most úgy tűnik fordult a kocka.



A Marca nemrég arról számolt be, hogy Rooney első bokszmeccsére már nem kell sokat várni. A spanyol lap hozzátette a volt focista első ellenfele a YouTuberből lett bokszoló Jake Paul lehet, a viadalra pedig várhatóan az Old Traffordban kerül majd sor.

Borítókép: Andrew Katsampes/ISI Photos/Getty Images