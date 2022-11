A nagy port kavaró Ronaldo-interjú második részéből kiderült, a portugál miért nem jön ki Erik ten Haggal,az, hogy az ötszörös aranylabdás mit gondol nagy riválisáról, Lionel Messiről és az is, a portugál mikorra tervezi a visszavonulását.



A TalkTV csütörtökön tette közzé annak az interjúnak a második részét, amit Piers Morgan készített Cristiano Ronaldóval. A 37 éves játékos korábban éles kritikát fogalmazott meg klubjával kapcsolatban és most az is kiderült, nem biztos benne, hogy pályára lép még a csapat színeiben.



„Nehéz megmondani, mert most a vb-n van a hangsúly. Amikor a Manchester Unitedhez kerültem, mindig is a rendelkezésére akartam állni, hogy jó dolgokhoz segítsem a csapatot, és hogy a legjobb csapatokkal versenyezzek. De nehéz, amikor elpártolnak tőled, nem szeretik, ha ragyogsz, és nem hallgatnak a tanácsodra” – mondta Ronaldo, majd a Ten Haggal való kapcsolatára is kitért.



„Megértem, hogy új munkahelyre érkezett és ki kellett takarítania a Manchester háza táját, az elmúlt 5 év után. Azt is megértem, amit az elején tett, mert tényleg kihagytam az előszezont. De történtek más dolgok is, amelyekről az emberek nem tudnak. Nem titkolom, hogy nem szívleljük egymást. Őszinte vagyok. Nem tisztel úgy, ahogy megérdemlem. Valószínűleg ezért hagytam ott a Tottenham elleni meccset.”



„Őszinte leszek, sajnálom, hogy elhagytam a stadiont. Nehéz 100 százalékosan kijelenteni, de mondjuk sajnálom. De azt éreztem, hogy provokált az edző.”



„Sajnálom, nem vagyok az a fajta játékos. Tudom, mit adhatok a csapatnak. Ne mondd, hogy a legjobb játékosok, a srácok, akik mindent akarnak, három percet érdemelnek. Ez elfogadhatatlan. Bocsánatot kértem a csapattársaimtól a kialakult helyzetért” – tette hozzá, majd azt is elárulta, mit gondol nagy riválisáról, Lionel Messiről.



Fotó: GettyImages



„Fantasztikus játékos, varázslatos, nagyszerű... 16 éve osztozunk a színpadon, képzeljétek el, 16 éve. Szóval remek a kapcsolatom vele.”



„Nem tartozom a barátai közé. Úgy értem, ő nem az a srác, aki meglátogat, vagy felhív telefonon, de olyan, mint egy csapattárs. Ő egy olyan srác, akit nagyon tisztelek.”



Ronaldo azt is elmondta, nem érinti jól, hogy sok helyen azt írják róla, senkinek sem kell.



’’Szemétség, hogy a sajtó folyamatosan azt sulykolja, hogy senki nem akar engem, mert ez teljesen helytelen” – jelentette ki, és megjegyezte még nem tervezi, hogy szögre akasztja a cipőjét.



„Még két-három évet szeretnék játszani. Két-három év maximum. 40 éves koromban meg akarok állni. De nem tudom, mit hoz a jövő. Az élet dinamikus. Soha nem tudhatod, mi fog történni.”



Ugyanakkor egy esélyt mégis lát a korábbi visszavonulására, ez pedig akkor következhet be, ha Portugáliának sikerül megnyernie a világbajnokságot.



„Igen, akkor (nyugdíjba megyek). 100 százalék.”

Borítókép: Visionhaus/Getty Images