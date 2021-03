Elárverezik Cristiano Ronaldo csapatkapitányi karszalagját, amit a Szerbia elleni találkozón viselt.



A portugálok a szerbek ellen játszottak világbajnoki selejtezőt, amelyen az egyik játékvezető érvénytelenítette az ötszörös aranylabdás teljsen szabályosan szerzett találatát. A Juventus játékosa ezt követően nem palástolta dühét: magyarázni kezdett a bírónak, majd miután sárgalapot kapott viselkedéséért, földhöz vágta a karszalagját és levonult a pályáról.



A jelentről készült felvételek viharos sebességgel kezdtek terjedni és az esetet hatalmas médiaérdeklődés követte. Ez az, ami most segítséget nyújthat egy betek kisgyereknek. Egy szemfüles résztvevő ugyanis magával vitte az eldobott karszalagot és jótékonysági árverésre bocsájtotta azt.



A tárgy Limundón található leírásában ez szerepel:



„A csapatkapitányi karszalag, ami a valaha volt legnagyobb médiafigyelmet kapta, a tiéd lehet, ha csatlakozol a jótékonysági akcióhoz, és ajánlatot teszel. Az árverésből befolyó összeget a hat hónapos kragujevaci Gavril Đurđević gyógykezelésére fordítjuk, akit SMA-val diagnosztizáltak.”



Az árut licitre bocsájtó férfi az AFP-nek névtelenségét kérve azt mesélte, hogy Ronaldo három méterre tőle dobta el a karszalagot, és egyből úgy gondolta, ez egy jó lehetőség lehet számukra. Hozzátette a szalag hitelességét már ellenőrizték is, és már lehet licitálni rá.



Az árverés indítója egy sportcsatornával is felvette a kapcsolatot a siker érdekében. Branislav Jocic, a Sportklub sportcsatorna közösségi média-menedzsere elmondta, reméli sikerül felvenniük a kapcsolatot Ronaldóval, mert így még jobban segíthetnék a kis Gavrilt.

Forrás: rt.com

Borítókép: twitter.com