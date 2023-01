Ronaldo Nazario szeretne segíteni a Brazil Labdarúgó Szövetségnek, az új szövetségi kapitány megtalálásában.



A brazilok a katari világbajnokságon Tite vezetésével szerepeltek. A brazil két vb-cikluson keresztül vezette a válogatottat, ám a negyeddöntős vereséget követően lemondott posztjáról. A megüresedett poszttal kapcsolatban az utóbbi hetekben több név is szóba került, és úgy tűnik a szövetség most először nem a háza táján keresgél majd, hanem egy európai szakembert szerződtet a pozíció betöltésére.



A Sport munkatársa, Joaquim Piera nemrég arról számolt be, hogy brazilok legendás játékosa, Ronaldo Nazario felajánlotta segítségét a CBF-nek.



A beszámolók szerint a „Fenomén” a kapcsolatai segítségével szeretné megtalálni a megfelelő edzőt a szövetség élére.

Borítókép: Buda Mendes/Getty Images