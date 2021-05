Cristiano Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro különleges ígéretet tett a Sporting szurkolóinak.



A Sporting 1–0-ra győzött a Boavista ellen a portugál labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának hazai mérkőzésén. Ez a győzelem pedig lehetővé tette a csapat számára, hogy a 2020/21-es szezont idő előtt megnyerjék.



A klub történetében 19 éve nem volt példa a bajnoki cím megszerzésére, így a rajongókkal érthető módon madarat lehetett fogatni. A meccs utáni ünneplésből a világsztár, Cristiano Ronaldo anyukája is kivette a részét, aki az erkélyéről kiáltva azt ígérte a szurkolóknak, visszahozza fiát a csapatba.



"Beszélek vele, hogy visszajöjjön" – hangzott el a nő szályából a The Straits Times szerint.



Természetesen ez még semmit nem jelent, az azonban biztos, hogy egykori csapata sikerének a portugál klasszis is nagyon örült. Közösségi oldalán gratulált is a klub bajnoki címéhez.



Ronaldo jelenlegi szerződése 2022. júniusáig szól.

Forrás: nation.com.pk

Borítókép: twitter.com