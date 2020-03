Ronaldinho jó barátja, Nelson Cuevas a River Plate korábbi csatára meglátogathatta a börtönben a brazil zsenit, aki állítása szerint szomorú. Ahogy korábban beszámoltunk róla, Ronaldinho és a testvére hamis útlevéllel jutott Paraguayba, ahol őrizetbe vették őket, és jelenleg is börtönben vannak.

Nelson szerint a világbajnok labdarúgó hiába van a börtön egy kevésbé kemény szárnyában elhelyezve, egyáltalán nem olyan a viselkedése, mint régen, mintha már nem önmaga lenne.



A paraguayi belügyminiszter, Euclides Acevedo inkább egy szállodához hasonlítaná Ronaldinho börtönét. A focista barátja szerint is viszonylag kényelmes időt tölt a rácsok mögött az aranylabdás focista.

"A többi börtönhöz képest, igenis jó sorsa van. De, természetesen nem ehhez szokott. A hely nagy, és focizni is tudott. Bátyjával két ágyas szobában vannak elhelyezve" - mondta Nelson.

Mint ismert, Ronaldinho és testvére jelenleg is a paraguayi börtönben ülnek, mivel hamis útlevelekkel léptek be az országba, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat. Helyi beszámolók szerint a brazil labdarúgó börtönében épp egy kispályás futballtornát fognak rendezni, és elképzelhető, hogy egy igazi legenda is pályára léphet Ronaldinho személyében.