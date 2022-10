A Simply The Bestben történő szereplése során Carlos arra is kitért, hogy David Beckham hogyan vette ki a részét a madridi öltözőben folyó csínytevésekben.

Valószínűleg sokan emlékezünk Roberto Carlos franciák ellen lőtt szabadrúgására, amely kifliként csavarodott be az ellenfél kapujába. Könnyen lehet, hogy még Messi vagy Ronaldo is karrierje egyik legszebb góljaként írná le ezt a találatot, a brazil balhátvédnél azonban nem ez legszebb gólja.

„A legszebb gólom? Azt gondoljátok, hogy a franciák elleni gólomat mondom majd, de nem!”



„Azt választom, amit a Tenerife ellen szereztem a Real Madriddal. Nagyon nehéz gól volt, de sikerült berúgnom.”

"I never get tired of it," Roberto Carlos once said of his goal against Tenerife in 1998.



"It’s actually quite fun because, even now, it’s a goal that no one understands. I don’t understand it myself, so how is anyone else going to understand it?"pic.twitter.com/p4bfUUyl0g