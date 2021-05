A holland válogatott egykori játékosa Arjen Robben még közel a negyvenhez is kirobbanó formában van. Nem csak a pályán, azon kívül is.



Ahogy arról beszámoltunk Robben remek formában tért vissza a pályára Groningen színeiben. A klasszis az FC Emmen elleni 4-0-s győzelemhez két gólpasszal járult hozzá. A játékos 20 éve van a pályán, de eltökéltsége és ereje még mindig megdöbbentő.

Robben a 2000-2001-es szezonban a Groningennél kezdte profi pályafutását és rögtön az év játékosa lett. Ezt követően a PSV-hez igazolt, majd Angliában folytatta karrierjét. A Chelsea-vel 2-szer megnyerte a Premier League-et, 1-szer az FA-kupát, 1-szer a Community Shieldet és 2-szer a ligakupát. 2007-ben a spanyol Real Madridhoz igazolt 24 millió fontért. 2009 nyarán áttette székhelyét Németországba, a Bayern München-hez igazolt. A Bajorok 25 millió eurót fizettek a holland középpályásért. Robben első müncheni szezonjában bajnoki címet és német kupát nyert, csapatával a Bajnokok Ligája döntőjébe is bejutott. Németországban a 2009/10-es szezon legjobb játékosának választották. A játékos tíz évet töltött el a Bundesligában, 2020-ban pedig úgy döntött hazatér, és abba a klubba igazol, ahol minden elkezdődött.



Úgy tűnik a bámulatos karriert maga mögött tudó labdarúgó nem elégszik meg ennyivel, és még 37 évesen is sokat tesz azért, hogy kihozza maximumot. Ezt az is jól bizonyítja, hogy az Emmen utáni találkozón a Holland - bár megtehette volna - nem ült autóba, hanem fogta a kerékpárját és nemes egyszerűséggel hazatekert.



Bár a róla készült kép rögtön terjedni kezdett az interneten, azt azért megemlítjük, hogy nem az első példa rá, hogy a játékos kerékpárra pattan, a Bayern Münchennél töltött évei alatt is gyakran használta a közlekedési eszközt.



Egy biztos ezzel a hozzáállással minden fiatalnak példakép lehet.

