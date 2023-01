Az egykori játékos, Rio Ferdinand örül Cristiano Ronaldo átigazolásának.



Crsitano Ronaldo a világbajnokság rajtja előtt közös megegyezéssel távozott a Manchester Unitedtől, december végén pedig bejelentette, hogy a szaúdi Al Nassr csapatánál folytatja pályafutását.

A Manchester United korábbi játékosát, Rio Ferdinandot örömmel tölti el a portugál átigazolása.



„Örülök neki, hogy végre boldog lehet. Minden futballista számára az a legnagyobb boldogság, ha olyan környezetben játszhat, amelyben elégedett. Egy ideje nem játszott, így örülök neki, hogy hamarosan megtalálja ezt a boldogságot, még akkor is, ha egy olyan országban teszi, amelyet kevesen gondoltak volna vele kapcsolatban. De micsoda lehetőség, micsoda kaland számára, hogy Szaúd-Arábiába megy, és egy teljesen új ligában, egy versenyképes bajnokságban játszhat” – mondta a Vibe with FIVE podcastban.



„Láttam embereket, akik azt mondják, hogy szomorú módon ér véget a karrierje. Szerintem az egyetlen szomorú dolog az, ahogy a Manchester Unitedtől távozott. Úgy vélem, néhány év múlva, ha visszatekint rá, és úgy gondolja, hogy lehetett volna másképp is kezelni. De a következő fejezetet Szaúd-Arábiában írja. Hogy ez szomorú módja a karrier befejezésének? Nem értem, hogy mondhatnak ilyet az emberek” – tette hozzá.



Ronaldo 2025 nyaráig írt alá az Al Nassr csapatához.

Borítókép: Clive Mason/Getty Images