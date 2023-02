Raphinha szívesen látná Casemirót a Barcelonában.



A brazil válogatott Casemiro 2022 nyarán igazolt át a Real Madridtól a Manchester Unitedbe, ahol gyorsan a csapat egyik kulcsjátékosává vált. Az angol klubcsapat csütörtökön a Barcelonával csap össze az Európa-ligában, ennek kapcsán pedig Casemiro válogatottbeli csapattársa, Raphinha elárulta, szívesen látná őt a katalánok játékosaként.



„Mindig azt mondom, hogy nagyon szeretném, ha Casemiro a csapatomban játszana. A futballban elért eredményei és a tapasztalata mellett ő egy nagyszerű vezető és egy fantasztikus ember” – mondta az ESPN-nek.



„Mindig sikerül teljessé tennie a csapatát, ő a világ egyik legjobb középpályása” – tette hozzá, majd saját magáról is ejtett néhány szót.



„Fizikálisan mindig is jó voltam, most pedig mentálisan is jobb vagyok. Normális, hogy az embernek kétségei vannak, amikor egy új klubhoz igazol, de most azt látom, hogy folyamatosan javulok és mindig fejlődni akarok.”



„Normális, hogy az embernek időre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon az új csapattársaihoz, de ez tényleg csak idő kérdése. Ez az első szezonom a klubnál és normális, hogy alkalmazkodási időre volt szükségem. Ezen minden játékos átesik, de nagyon boldog vagyok itt, és hálás vagyok a csapattársaimnak és az edzőmnek” – zárta szavait.

Borítókép: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images