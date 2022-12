Rafael Nadal elismerte, hogy megkönnyezte, amikor Lionel Messi világbajnok lett.



A spanyol teniszező lelkes Real Madrid szurkoló, ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy élvezze mindazt, amit a Barcelonában legendává váló Lionel Messi művel a pályán. Nadal a Diario AS -nek nyilatkozva elismerte, hogy a döntőben a Barcelona ikonjáét, Lionel Messirét szorított.



„Mivel Spanyolország sajnos a legjobb 16 között kiesett, annak szurkoltam, hogy minél látványosabb legyen a döntő. Az volt, de sajnálom a francia barátaimat, mivel sokat jelent nekem az ország és Párizs. Sok argentin barátom is van és a sport szerelmeseként boldoggá tett, hogy Messi megnyerte a világbajnokságot.”



Nadal, aki maga is kiváló sportoló, tisztában van azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember hosszú éveken keresztöl a csúcson maradjon. Ennek tükrében nem csoda, hogy megkönnyezte Lionel Messi sikerét.



„Igazságosnak tartom, ha valaki eléri a csúcspontot egy ilyen nagyszerű címmel, és megszerzi azt, ami még hiányzott neki. Bár nem szurkolok Argentínának, amikor Messi megszerezte a 3. gólt, könnyek szöktek a szemembe. Ez az érzés miatt olt, hogy láttam, valaki, aki ennyit szenvedett azért, hogy megszerezze ezt, elérte az álmát.”



„Nagyon élveztem a döntőt, különösen a 70. perctől kezdve, amitől nagyon látványos volt. Korábban úgy tűnt, hogy minden nagyon egyszerű, és Argentína irányít” – zárta szavait.

Borítókép: Simon Bruty/Any Chance/Getty Images