A francia válogatott és a Juventus középpályása, Adrien Rabiot elárulta, mi az, ami legjobban idegesíti őt Kylian Mbappéban.



Rabiot és Mbappé nemrég még együtt küzdött a világbajnoki cím megszerzéséért, most azonban már mindketten visszatértek klubcsapataikhoz. Bár a torna véget ért, az újságírók még most is gyakran teszik fel a vb-vel kapcsolatos kérdéseiket a játékosoknak. Így volt ez Adrien Rabiot esetében is, aki a Le Carre-nak adott interjút a tornán szerzett tapasztalataival kapcsolatban. A francia a kérdésekre válaszolva azt is elárulta, mi az, amit a legidegesítőbbek talál válogatottbeli csapattársában, Kylian Mbappéban.



„Idegesít, hogy Kylian mindig megváltoztatja a hangját amikor interjút ad" - mondta Rabiot viccesen.



„Amikor együtt vagyunk, normálisan beszél. Azonban, ha interjúzik, nem tudom, miért, de megváltozik a hangja. Idegesítő” – tette hozzá.



Az a tény, hogy Rabiot képes viccelődni a helyzettel, azt sugallja, hogy a francia játékosoknak sikerül maguk mögött hagyniuk a csalódást.

Borítókép: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images