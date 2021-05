Figyelem! Felkavaró tartalom!

Négy év telt el azóta, hogy David Cox megpróbált saját kezével véget vetni az életének. A skót labdarúgó a Sportbible.com-nak adott mélyinterjújában őszintén beszélt mentális problémáiról és öngyilkossági kisérletéről.



2017-ben a Kilmarnock és az Annan Athletic egykori támadója a lehető legszörnyűbb módon akart véget vetni az életének, mivel hónapok óta mentális problémái voltak. Cox úgy döntött nem bírja tovább és kést ragadott. A játékos a saját torkának esett a vágóeszközzel, és bár súlyos sérülést okozott magának, végül megúszta az esetet.



Amikor az orvosok kiértek a labdarúgó otthonába és felmérték a helyzetet, figyelmeztették Cox feleségét, nem biztos, hogy sikerül megmenteni a játékos életét.



"Azt mondták neki, hogy nem biztosak benne, hogy meg tudnak menteni, aztán hozzátették, hogy milliméternyire voltam a nyaki vénámtól, és annyi lett volna, ha eltalálom a késsel. Szerencsére ez nem történt meg és végül kijöttem ebből a hracból” -mondta.



Mint sokan mások, akik mentális problémával küzdenek, Cox is elismerte, hogy egész nap jól érezte magát, este azonban valami megváltozott, majd hozzátette óriási szerencséje volt.



„Az a tény, hogy balkezes vagyok, megmentette az életem. A jobb oldalon kezdtem és közvetlenül a véna előtt álltam meg. ez nem tudatos választás volt, csak egy véletlen.”



Az egykori játékos elismerte, hogy bár sokat javult a helyzet, néha még mindig küzd a démonjaival.



"Időnként még mindig nem küzdök jól, és azt hiszem, ez nem fog változni. Vannak jó napjaim és vannak rosszak. Tizenöt éve küzdök mentális problémákkal, csak akkor még nem tudtam, hogy kezeljem a dolgokat.”



David Cox nemrég jelentette be a visszavonulását, aminek az volt az oka, hogy az ellenfél egyik játékosa verbálisan bántalmazta őt, és felemlegette neki a mentális problémáit. A játékos ekkor levonult a pályáról, majd nem sokkal később egy videóüzenetben jelentette be, befejezi.



Most azt mondja azért tette ezt, hogy felhívja a figyelmet arra, a bántó szavaknak milyen következményei lehetnek. Ezúttal is azért beszélt nyílt őszinteséggel a vele történtekről, hogy segítsen a hozzá hasonló helyzetben lévőknek és erőt adjon másoknak.



Forrás: sportbible.com



Bortíókép: Instagram.com/davidcox_fitness