Tovább dúl a testvérháború Paul Pogba és Mathia Pogba között.



Paul Pogba testvére, Mathias Pogba, nemrég a közösségi oldalán tett közzé egy felvételt, amiben azt ígérte, számos információt fog elárulni a Juventus sztárjáról. Mathias, aki jelenleg az ASM Belfort labdarúgója, videójában azt sugalmazta, hogy a Paul Pogbáról közzétett információi alapjaiban változtatják meg a franciáról kialakított képet. Ezt követően a testvér nyilvánosságra hozta vádjait, melyben feltárta, testvére meg akarta sebesíteni Kylian Mbappét, ezért felbérelt egy maraboutot (muzulmán vallási vezető és tanító), hogy boszorkánysággal érje el a célját.



„Kylian, most már érted? Semmi negatívum nincs ellened, a szavaim a javadat szolgálják. Minden igaz és bizonyított. A marabout ismert!"



„Sajnálom a bátyámat, egy állítólagos muszlimot, aki elmélyedt a boszorkányságban. Soha nem jó, ha a közeledben van egy képmutató és egy áruló!”

Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022