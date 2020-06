A román labdarúgó élvonal alsóházában szereplő FC Hermannstadt hivatalosan bejelentette, hogy új tulajdonosa lett a klubnak, aki nem más mint az egykori Playboy-modell és futballügynök, Anamaria Prodan.

A nyuszis magazinban is szereplő hölgy ezúttal teljesen felöltözve jelent meg a csapat stadionjában, ahol bemutatták őt. Viszont felöltözve sem okozott csalódást, divatos kosztümjét feldobta pár rózsával.

A klubnál örültek a hírnek, amelyet szerdán a hivatalos Facebook-oldalukon jelentettek be:



"Az FC Hermannstadt megállapodást kötött a Reghecampf családdal, hogy pénzügyi és sport szempontból is részt vállalnak a klubunkban. Az FCH így új szakaszba lép, örülünk, hogy Anamaria Prodan Reghecampf a projektünk befektetőjeként jelenik meg" – olvasható a klub közleményében.

A Hermannstadt új tulajdonosát az erdélyi csapat stadionjában mutatták be. A 47 éves egykori modell megerősítette, a klub új arculatot kap, a játékosok nem szenvednek majd hiányt semmiben, és csapat edzője, a korábbi 9-szeres magyar válogatott középpályás, Miriuta László is maradhat.



"Nem szabad aggódnia a munkája miatt. Fontos, hogy bennmaradjunk az első osztályban, most erre kell összpontosítanunk. Majd a nyáron újra tárgyaljuk a szerződéseket. Az biztos, hogy jelenleg nem engedhetjük meg magunknak, hogy a férjem legyen az edző" – magyarázta Prodan a Digi Sportnak.

A nagyszebeni klubot mindössze négy évvel ezelőtt, 2015-ben alapították, ennek ellenére ez a rövid idő alatt is sikerült pénzügyi nehézségekbe ütközniük, így várhatóan Prodan számára az első és talán legfontosabb lépése lesz a klub 750 ezer dolláros tartozása a játékosok felé.

#morning Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.

Az Antenasport.ro portál azt írta, hogy a klub egymillió euróért értékesítette az 50 százalékát, de ez nem okozhatott gondot Anamaria Prodannak, hiszen jelenlegi férje az al-Wasl edzőjeként évi 3 millió eurót keres.

A klub vezetői mindenesetre remélik, hogy a költségvetés jelentősen növekszik majd.

Seara frumoasa #hubbylove Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.



A Digi Sport román oldala megszólaltatta a csapat edzőjét, Miriuta Lászlót is.



"Még én vagyok az edző és a jövőm biztosított. Az új tulajdonosok megígérték, hogy a hátralékok egy részét mihamarabb kifizetik" – mondta.

Hello . #stayhome #stayhealthy #staiacasa #coronavirus #togetherwewin Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.

A szőke modell a posztjában hibásan írta le a klub nevét, ugyanis a Hermannstadt szóból egy N-betűt lehagyott. A hölgy egyébként szeret feltűnést kelteni. Korábban tagja volt annak a konzorciumnak, amely a Dinamo Bukarest csapatát szerette volna átvenni, de volt az FC Snagov elnöke is, amelyet később pénzügyi problémák miatt kizártak a bajnokságból.



Prodan egyébként gazdag családban született, egy tehetős román énekes lánya. Az újságírásban is kipróbálta magát, majd valóságshow-ban is szerepelt. A korábbi román válogatott kosárlabdázó, Tiberiu Dumitrescu felesége volt kilenc évig, akitől két gyermeke született.

#morning #stayhome Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.

A dekoratív szépség több tucat játékos ügynökeként tevékenykedett, többek között a Chelsea egykori rosszfiújának, Adrian Mutunak és Nicolae Stanciunak az ügyeit intézte.

Az egykori Playboy-modell első meccse a klub tulajdonosaként június 13-án lesz, amikor is Sepsiszentgyörgyre látogat a Hermannstadt.

#fchermanstadt Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.

Forrás: rt.com

Borítókép: rt.com