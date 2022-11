Florentino Pérez kijelentette, hogy változtatni szeretne a futballon, annak érdekében, hogy azt a fiatal közönség számára is vonzó legyen.



A Real Madrid elnöke egyértelművé tette, azon fog dolgozni, hogy ismét a futball legyen a legvonzóbb sportág az ifjak számára.

Pérez erről a Tuttosport díjátadó gáláján beszélt.



„Az elmúlt 20 évben egy új generáció érkezett, és a világ megváltozott. Minden megváltozott az életünkben, így a futball csak alkalmazkodni tud" - jegyezte meg.



„A labdarúgás az egyetlen igazán univerzális és globális sport. Nem engedhetjük meg, hogy más sportágak, amelyek szervezettebbek, és amelyek a változásra és a modernitásra irányulnak, elvegyék ezt a kiváltságos helyzetet a futballtól.”



„Azon dolgozom, mint az elődeim, hogy azokhoz az időkhöz alkalmazkodja, amelyben élek. Nem engedhetjük meg, hogy a fiatalok egyre kevésbé szeressék a futballt, mert az általunk kínált játékok kevésbé vonzóak.”



"Ezt nem engedhetjük meg, mindannyiunknak együtt kell gondolkodnunk, és meg kell adnunk a fiataloknak - akik a labdarúgás jövőjét is képviselik - amit elvárnak tőlünk. Ezen dolgozunk, és minden erőmmel küzdeni fogok azért, hogy a futball ne veszítse el kiváltságos helyzetét, és továbbra is a sport királya legyen minden kontinensen."

Borítókép: Oscar J. Barroso/Europa Press a Getty Images