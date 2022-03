Az orosz hadsereg inváziója miatt emberek ezrei menekülnek el Ukrajnából naponta. A háború miatt szinte mindenüket hátra hagyó embereknek számos más országban próbálnak segíteni. Így tett a PSG kapusa, Keylor Navas is, aki nagylelkű felajánlásával példát mutatott emberségből.

A Costa Rica-i válogatott játékos kinyitotta saját otthona kapuit a menekültek előtt, akiknek nem csak hajlékot, élelmet is biztosítanak feleségével közösen.



"A barcelonai Gracia negyedből származó cigányok egyesülete Krakkóba utazott, hogy segítsenek az ukrán menekültek utaztatásában és élelmiszert szállítsanak a rászorulóknak. Hazatérésükkor Keylor Navas erről, és úgy döntött, 30 menekültet az otthonába fogad- írja a Sport újság.



Navas az otthonukban található moziszobát alakította át a menekültek számára, míg felesége élelmet készített nekik. Emellett a vallásos Navas evangélikus szertartást is tartott a befogadott emberek számára.



"Vett 30 ágyat, amelyeket ő telepített oda, ahol a mozi van, a felesége ételt készített nekik, ruhákat adtak nekik, és evangélista szertartást csináltak, mivel a PSG kapusa is evangélista" - tette hozzá a spanyol újság.



