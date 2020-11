Mesut Özil, az Arsenal középpályása Pierre-Emerick Aubameyang mellett állt ki a Toni Kroos-szal kapcsolatos vitában.



Kroos nemrég kritizálta Aubameyang furcsa szokását, miszerint szuperhős maszkban ünnepli a góljait, A gaboni származású támadót Batmantől kezdve Pókemberen át a Fekete Párduc jelmezében is láthattuk már. A Real Madrid világbajnok labdarúgója nagyon „ostobának" nevezte.



"Egyébként ennek a Toni Kroosnak vannak gyerekei? Csak emlékeztetőül, a fiam miatt csináltam, és megfogom tenni máskor is." – vágott vissza a Twitteren Aubameyangra.

