Már a nyáron is nagy pénzeket fordított a keret megerősítésére az angol klub, az újjáépítés viszont még nem teljes.

A Vörös Ördögök számára újabb erősítések lehetnek szükségesek, hogy bebiztosítsák helyüket a Bajnokok Ligájában, ehhez pedig minőségi igazolásokra van szükség.

Nem szabad amellett sem elmenni, hogy Ronaldo szerződésbontásával csatárposzton is emberhiányban vannak, illetve Wan Bissaka hanyatlása is ad okot aggodalomra a jobbszélső pozíciójában.

Victor Osimhennek mindenne megvan ahhoz, hogy uralja a Manchester United támadójátékát, emellett pedig kétségtelen, hogy hosszú évekre megoldhatja a támadógondokat.

Wan Bissaka alternatívájaként remek opció lehet a vb-n remekül muzsikáló Denzel Dumfries is, aki az Internél szintúgy uralta pozícióját. Dalot-al karöltve remekül biztosíthatnák ten Hagnak a jobbszárnyat.

Goncalo Ramos neve a világbajnokság óta bizonyosan sokkal több embernek ismerős, azonban ő már korábban is figyelemreméltóan teljesített a Benficában. Kivásárlási ára azonban 125 millió euró körül mozog, csapata pedig nem szívesen válna meg tőle kevesebbért.

Gonçalo Ramos, the heir to Darwin Nuñez (unless Benfica gets a crazy offer in this window) scored a hattrick today as they won 4-1 in UCL qualifying round for the last spots pic.twitter.com/2QGNMEPZWo