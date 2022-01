Robert Lewandowski, Mohamed Szalah és Lionel Messi maradt versenyben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA) az év legjobb játékosa címért.

A FIFA pénteken hozta nyilvánosságra a háromfősre szűkített jelöltlistát.



A Bayern Münchenben játszó lengyel Lewandowskit - a FIFA-díj 2020-as győztesét - korábban a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) megválasztotta az év legjobb férfi sportolójának, miután bajnok lett és német Szuperkupát nyert a klubjával, a naptári évben pedig 43 Bundesliga-gólt szerzett, amivel megdöntötte Gerd Müller 1972-es rekordját.



— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022