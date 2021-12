A ranglistáiról híres The Top Tens weboldal újabb rangsorral rukkolt elő. Ezúttal a legtúlértékeltebb labdarúgók tízes toplistáját tették közzé.



Bár Lionel Messi és Cristiano Ronaldo kétségkívül örökre beírta magát a labdarúgás történetébe, mégis vannak, akik úgy gondolják, túlértékelik őket.



A 34 éves Messi pályafutása nagy részét a Barcelonánál töltötte, majd 2021 nyarán a PSG-be igazolt. Az argentin támadó, aki a katalánok színeiben 778 meccsen lépett pályára és 672-szer volt eredményes. Emellett a Camp Nouban töltött ideje alatt 35 trófeát emelhetett a magasba. A hatszoros aranylabdás 2021-ben első jelentős nemzetközi kupáját is megszerezte.



Cristiano Ronaldo a korszak másik nagy zsenije, aki csupán eggyel marad el az argentintól az Aranylabdák tekintetében. A Manchester Unitedhez nemrég visszatérő játékos a régi-új klubjánál és a Real Madridnál is legendává vált. A 36 éves portugál szupersztár pályafutása során 32 jelentős trófeát nyert klub- és nemzetközi szinten. Ronaldo emellett idő közben minden idők legjobb góllövőjévé is vált.



A pályán elért fenomenális eredményeik ellenére a TheTopTens szavazásán mindkét játékost túlértékeltnek tartották a szurkolók. Míg Messi az ötödik helyen végzett, addig Ronaldo harmadik lett.



A brazil legenda, Pelé, akit minden idők egyik legjobb labdarúgójaként tartanak számon, Ronaldo előtt a második helyen végzett.



A lista élére a United legendás játékosa, David Beckham került. A 46 éves játékos szupersztár lett a pályán töltött ideje alatt, és olyan csapatokban játszott, mint a United, a Real Madrid, a PSG és az AC Milan.

Beckham, aki az MLS-ben szereplő Inter Miami társalapítója és elnöke lett, 2013-as visszavonulásáig 19 trófeát gyűjtött be.



Mutatjuk, kik fértek még fel a nem túl kecsegtető listára!

10. Michael Owen

9. David Trezeguet

8. Thierry Henry

7. Carlos Tevez

6. Frank Lampard

5. Lionel Messi

4. Ronaldinho

3. Cristiano Ronaldo

2. Pele

1. David Beckham



Borítókép és forrás: sportbible.com