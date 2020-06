Hihetetlen lista látott napvilágot, amelyből kiderül, hogy a Leicester City játékosa, Faiq Bolkiah a világ leggazdagabb aktív labdarúgója. A 22 éves futballista olyan neveket előz meg, mint Cristiano Ronaldo, Lionel Messi vagy épp Neymar.

Múlt héten beszámoltunk róla, hogy a Juventus 35 éves szupersztárja, Cristiano Ronaldo lesz a harmadik élsportoló, a labdarúgók között pedig az első a világon, aki aktív pályafutása alatt egymilliárd dollárt keres.

A Marca információi szerint azonban nem az ötszörös aranylabdás és nem a Barca klasszisa, Lionel Messi a leggazdagabb aktív labdarúgó a világon, hanem a Leicester City középpályása, Faiq Bolkiah.

Login * Instagram Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.

A 22 éves játékosról valószínűleg kevesen hallottak még, ugyanis nem éppen nevezhető alapembernek a csapatában, így nem lehet azt állítani, hogy a pályán mutatott teljesítményével kereste meg vagyonát. A fiatal sportoló nagybátyja nem más, mint Brunei szultánja, Hassanal Bolkiah, aki a világ egyik leggazdagabb uralkodójának számít.

Login * Instagram Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.



Ugyan a Blog Finance FR, amely nyilvánosságra hozta a listát, azt nem közölte, hogy mennyi Faiq tényleges jövedelme, de az oldal szerint 20 milliárd dollár körül lehet, ami alapján a világ összes futballistája közül ő a leggazdagabb.

Login * Instagram Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.



Bolkiah gyerekkora óta Angliában él, sorrendben a Newbury, a Southampton, az Arsenal, majd a Chelsea utánpótlás csapataiban is megfordult. A Leicester City 2016-ban igazolta le, és bár a Premier League-ben még nem kapott szerepet, de a „Rókák” U23-as csapatában már játszott.





A szultán unokaöccse az UEFA Ifjúsági Ligában is pályára lépett már (Kép: Gualter Fatia/Getty Images)



Cristiano Ronaldo vagyonát mintegy 450 millió dollárra taksálják, ezzel a portugál megelőzi a listán a hatszoros aranylabdás Messit.





(Kép: Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images)

A portugál klasszis a Sportbiblenek elárulta a labdarúgás utáni terveit, amelyből kiderül, hogy legalább olyan sikeres szeretne lenni az üzletben, mint jelenleg a pályán.

"Sok év kemény munka, elkötelezettség és szenvedély kellett ahhoz, hogy elérjem mindazt, amit futballban elértem." - mondta.

"Még nem hagytam fel a labdarúgással, ezért nem tudom még mi lesz, de versengő típus vagyok, és nem szeretek a második vagy a harmadik lenni. Mindenben az első akarok lenni, és ezért 100% -ig mindent meg is teszek."





(Kép: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Íme, a világ 10 leggazdagabb aktív labdarúgója:

10. Paul Pogba 85 millió dollár

9. Eden Hazar 100 millió dollár

8. Andrés Iniesta 120 millió dollár

7. Gareth Bale 125 millió dollár

6. Wayne Rooney 160 millió dollár

5. Neymar júnior 185 millió dollár

4. Zlatan Ibrahimović 190 millió dollár

3. Lionel Messi 400 millió dollár

2. Cristiano Ronaldo 450 millió dollár

1. Faiq Bolkiah 20 milliárd dollár

Forrás: sportbible

Borítókép: Getty Images