Kimaradt a soron következő három világbajnoki selejtezőmérkőzésre készülő, címvédő francia labdarúgó-válogatott keretéből Olivier Giroud, aki helyett Anthony Martialt hívta be az együttesbe Didier Deschamps szövetségi kapitány.

A részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon a nyolcaddöntőben búcsúzott franciák először lépnek majd pályára a nyári kontinenstorna óta, a 23 fős keretben pedig négy újonc is helyet kapott: Deschamps behívta Moussa Diabyt, a Bayer Leverkusen csatárát, Aurelien Tchouamenit, a Monaco középpályását, Theo Hernandezt, az AC Milan védőjét, valamint Jordan Veretout-t, az AS Roma középpályását.

A szövetségi kapitány a keretkijelölésnél elmondta, Giroud-ra a továbbiakban is számít, és az, hogy most nem hívta be a csatárt, kizárólag sportszakmai döntés volt.

"Nyilvánvalóan változott a helyzete azzal, hogy a Chelsea-től az AC Milanhoz igazolt, ahol egyelőre több játéklehetőséghez jut. Most így döntöttem, de ha Olivier továbbra is jó teljesítményt nyújt, akkor számítok majd rá" - nyilatkozta Deschamps.

A vb-címvédő francia válogatott jövő szerdán Bosznia-Hercegovina válogatottját fogadja Strasbourgban, három nappal később pedig az ukránok vendége lesz, majd Lyonban csap össze a finnekkel szeptember 7-én.

