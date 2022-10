A Sporting vezetőedzője szerint, nem reális, hogy visszatérjen a klubjukhoz az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo.



A 37 éves Cristiano Ronaldo januárban távozhat a Manchester Unitedtől, egyelőre azonban nem tudni, melyik klubnál folytathatja majd.



A portugál klasszis édesanyja már korábban is kifejtette álmát azzal kapcsolatban, szeretné, hogy fia visszatérjen Liszabonba és ismét a Sporting mezét öltse magára. A lehetséges távozásáról szóló híreket követően a portugál klubbal kapcsolatos találgatások ismét beindultak, ám a Sporting vezetőedzője, Rúben Amorim kizárta ennek lehetőségét.



„Nem tudom. Ronaldo egy top játékos, a Manchester United játékosa. A Sportingnál mindenki Cristiano visszatéréséről álmodik. Szóval nem akarok róla beszélni. Ő egy top játékos, és még néhány hónapig az is lesz” – mondta a Sky Sports szerint.



„Nincs pénzünk a fizetésére. Boldog Manchesterben, de nem játszik, szóval ez a probléma. Nekem is van problémám néhány Sporting játékossal, szóval ez Ten Hag baja” – tette hozzá.



