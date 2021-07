Neymar hosszú percekig ölelte barátját, Lionel Messit a Copa America döntőjét követően.



Messi hosszas böjt után a válogatott színeiben is magasba emelhetett egy trófeát. Az argentinok 1993 óta nem nyertek trófeát, így a győzelemmel egy közel húsz éves szünetet törtek meg. A hatszoros aranylabdás már kétszer eljutott együttesével a Copa America döntőjébe ott azonban egyszer Chile, egyszer pedig Brazília állta az útját.



A lefújás után Messi meghatódva konstatálta a győzelmet, társai pedig egyből odaszaladtak hozzá és a nyakába ugrottak. De nemcsak az argentinok mentek össze a világklasszishoz hanem egykori csapattársa és jóbartája, Neymar is.



A brazil odaszaladt Messihez, majd hosszú perceken keresztül ölelgette őt, és gratulált neki a győzelemhez.

Nem kis tett volt ez Neymartól, akinek szinte megszakadt a szíve, mivel ő épp a vesztes felet képviselte. A PSG játékosának ráadásul Messihez hasonlóan még sohasem sikerült nemzeti színekben nagy trófeát elhódítania.

Nothing but respect for Neymar! Messi has been there 4 times ney! Greatest are those who stand tall after falling again and again! Ggs to Brazil for playing a mad 90 mins! And Neymar you have many years ahead of you! #CopaAmericaFINAL pic.twitter.com/KEPqiKgPjs